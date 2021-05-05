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30 мая, 19:22
Новости

104 годовщину пограничной службы в калмыцкой столице отметили важным событием

104 годовщину пограничной службы в калмыцкой столице отметили важным событием

В парке Победы состоялось открытие Монумента пограничникам. Это дань уважения всем тем землякам, кто верно и честно исполнял свой воинский долг. Также тем, кто продолжает эстафету по защите рубежей родного Отечества. В торжественном митинге приняли участие ветераны-пограничники, представители администрации, общественных организаций, руководители силовых структур региона.

По словам заместителя Председателя Правительства Калмыкии Андрея Чиджиева, пограничники из плеяды настоящих защитников Родины, которых отличает дисциплинированность, стойкость и мужество.

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