104 годовщину пограничной службы в калмыцкой столице отметили важным событием

В парке Победы состоялось открытие Монумента пограничникам. Это дань уважения всем тем землякам, кто верно и честно исполнял свой воинский долг. Также тем, кто продолжает эстафету по защите рубежей родного Отечества. В торжественном митинге приняли участие ветераны-пограничники, представители администрации, общественных организаций, руководители силовых структур региона.

По словам заместителя Председателя Правительства Калмыкии Андрея Чиджиева, пограничники из плеяды настоящих защитников Родины, которых отличает дисциплинированность, стойкость и мужество.