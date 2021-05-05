Прокурором организована проверка по факту отравления угарным газом жителей столицы республики

3 взрослых и еще столько же детей госпитализированы в лечебные учреждения со средней степенью тяжести здоровья. 1 ребёнок осмотрен и отпущен домой. По результатам медицинского обследования ни у кого из пострадавших не установлено угрозы для их жизни и здоровья.



Предварительная причина – утечка газа вследствие неисправности газовой колонки в одной из квартир вышеуказанного многоквартирного жилого дома.



По поручению прокуратуры республики прокуратурой г. Элисты организована проверка в сфере исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана правовая оценка и приняты меры прокурорского реагирования.