В Калмыкии по факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка

. Авария произошла сегодня ранним утром, в 20-километрах от Элисты в сторону Яшкуля. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего молодого человека.

Страшная авария унесла жизнь 22-летнего студента. Сейчас врачи борются за жизнь еще троих пострадавших. В республиканской больнице, куда они были госпитализированы, пока ничего не сообщают об их состоянии. Но, предварительно известно, что двое находятся в реанимации, еще один пассажир получил тяжелые травмы.

Как сообщила пресс-служба главы региона, пострадавшим, а все они учащиеся Калмыцкого Государственного университета, граждане Туркменистана, оказывается необходимая медицинская помощь. Бату Хасиков поручил ответственным ведомствам оказать всю возможную поддержку. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Еще одно крупное ДТП сегодня произошло в 11 километрах от села Малые Дербеты. Там столкнулись сразу 4 автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе трое детей.По данному факту районной прокуратурой организована проверка. Надзорное ведомство даст оценку на предмет соблюдения требований федерального законодательства, в том числе в сфере безопасности дорожного движения. По её результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.