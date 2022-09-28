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31 октября, 08:34
Новости

Прокуратурой проведена проверка по обращению участника работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалида 3 группы о незаконном отказе в выдаче государственного жилищного сертификата

Прокуратурой проведена проверка по обращению участника работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалида 3 группы о незаконном отказе в выдаче государственного жилищного сертификата

С 10.10.2018 года мужчина состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий с составом семьи 3 человека. Участвуя в ведомственной целевой программе, он одновременно с подачей заявления о выдаче сертификата дал письменное обязательство об отчуждении находящегося в собственности жилого помещения.

Однако республиканское Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству неоднократно отказывало, ссылаясь на наличие в собственности дома, площадь которого превышает установленный норматив.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РК, поскольку оснований для отказа не имелось, прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании незаконным отказа Министерства и об обязании выдать государственный жилищный сертификат.

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