Прокуратурой проведена проверка по обращению участника работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалида 3 группы о незаконном отказе в выдаче государственного жилищного сертификата

С 10.10.2018 года мужчина состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий с составом семьи 3 человека. Участвуя в ведомственной целевой программе, он одновременно с подачей заявления о выдаче сертификата дал письменное обязательство об отчуждении находящегося в собственности жилого помещения.



Однако республиканское Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству неоднократно отказывало, ссылаясь на наличие в собственности дома, площадь которого превышает установленный норматив.



Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РК, поскольку оснований для отказа не имелось, прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании незаконным отказа Министерства и об обязании выдать государственный жилищный сертификат.