31 октября, 11:45
 12 °C
61,13
61,53
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 октября, 08:12
Новости

Министр здравоохранения Булат Сараев рассказал о планах по расширению Городской поликлиники

Министр здравоохранения Булат Сараев рассказал о планах по расширению Городской поликлиники

Медучреждение работает на протяжении многих лет с большой нагрузкой, а с 2014 года прорабатывается вопрос о строительстве к ней дополнительного корпуса. Земельный участок уже определён, но существует проблема с помещениями для отделений.

В прошлом году в ходе визита в Калмыкию Михаила Мурашко по его предложению было принято решение разместить часть поликлиники в строящемся здании госпиталя ветеранов воин. Это позволит разгрузить учреждение и разрешит вопросы с парковочными местами.

Фото взято в свободном доступе.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия