Министр здравоохранения Булат Сараев рассказал о планах по расширению Городской поликлиники

Медучреждение работает на протяжении многих лет с большой нагрузкой, а с 2014 года прорабатывается вопрос о строительстве к ней дополнительного корпуса. Земельный участок уже определён, но существует проблема с помещениями для отделений.



В прошлом году в ходе визита в Калмыкию Михаила Мурашко по его предложению было принято решение разместить часть поликлиники в строящемся здании госпиталя ветеранов воин. Это позволит разгрузить учреждение и разрешит вопросы с парковочными местами.



Фото взято в свободном доступе.