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3 апреля, 15:28
Новости

На днях в Сити — Чесс г. Элисты судебные приставы благодаря поддержке коллег из ГИБДД МВД по РК разыскали иномарку, принадлежащую СПК

На днях в Сити — Чесс г. Элисты судебные приставы благодаря поддержке коллег из ГИБДД МВД по РК разыскали иномарку, принадлежащую СПК

За сельхопроизводственным кооперативом числится задолженность по налогам, штрафам ГИБДД, в пользу нескольких юридических лиц на общую сумму свыше 15 млн. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Калмыкия.

Аресту транспортного средства предшествовала напряженная работа судебных приставов, направленная на установление имущественного положения должника.

Согласно поступившим ответам, недвижимого имущества за должником нет, а вот автотранспортные средства – есть, 10 единиц. По всем ним вынесены постановления о запрете регистрационных действий. Более того, обращено взыскание на дебиторскую задолженность на общую сумму около 3,5 млн. рублей, около полумиллиона рублей были оплачены должником напрямую в налоговую инспекцию.

Арестованная иномарка находится на хранении. После проведения оценки имущества, автомобиль будет направлен на реализацию.

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