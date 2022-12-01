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17 января, 11:32
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Прокуратура Юстинского района внесла представление в адрес муниципалитета по факту бездействия при определении мест отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы

Прокуратура Юстинского района внесла представление в адрес муниципалитета по факту бездействия при определении мест отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы

В силу закона места отбывания исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, должны быть определены органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Для организации отбывания наказания в виде обязательных работ и исправительных работ органы местного самоуправления обязаны составлять списки конкретных учреждений и организаций по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Вместе с тем, до настоящего времени указанные полномочия на 2023 год не реализованы, что препятствует исполнению судебных приговоров, которыми назначены уголовные наказания, не связанные с лишением свободы.

В связи с чем прокурором района в адрес главы РМО внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры.

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