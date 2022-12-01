Большинство работодателей Калмыкии повышали зарплаты работников в течение последнего года

Менее чем полгода назад проводили индексацию зарплат сотрудников в 40% компаний. Каждый третий работодатель (34%) делал это 6—12 месяцев назад.



Каждый второй горожанин (49%), получивший прибавку в течение последнего года, сообщил, что его доход вырос на 5—10%, почти у каждого третьего (28%) зарплата выросла менее чем на 5%. Увеличение оклада на 11—25% отметил каждый десятый (10%), на 26—50% — только 2%.



По данным аналитиков, растут и средние рыночные зарплатные предложения работодателей:

- в IT — на 15%;

- в строительстве — на 12,5%;

- в промышленности — на 11,6%;

- в HR-сфере — на 10,9%;

- в логистике — на 10,2%;

- в банковской отрасли — на 9,9%;

- в маркетинге, рекламе и PR — 8,7%.



Опрос проведен сервисом по поиску высокооплачиваемой работы, в котором приняли участие работодатели и трудоустроенные представители экономически активного населения республики.