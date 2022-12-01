Прокуратура Элисты направила в суд уголовное дело в отношении женщины, применившей насилие к сотруднику полиции

Утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.



По версии следствия, женщина 31 октября 2022 года в одном из служебных кабинетов Управления МВД России по г.Элиста, не желая привлечения своего несовершеннолетнего сына к уголовной ответственности за хищение сотового телефона, получения от него объяснений в ее присутствии, нанесла сотруднику полиции руками телесные повреждения, квалифицированные как не причинившие вред здоровью.



Уголовное дело направлено Элистинский городской суд для рассмотрения существу.