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17 января, 11:57
Новости

Прокуратура Элисты направила в суд уголовное дело в отношении женщины, применившей насилие к сотруднику полиции

Прокуратура Элисты направила в суд уголовное дело в отношении женщины, применившей насилие к сотруднику полиции
Утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

По версии следствия, женщина 31 октября 2022 года в одном из служебных кабинетов Управления МВД России по г.Элиста, не желая привлечения своего несовершеннолетнего сына к уголовной ответственности за хищение сотового телефона, получения от него объяснений в ее присутствии, нанесла сотруднику полиции руками телесные повреждения, квалифицированные как не причинившие вред здоровью.

Уголовное дело направлено Элистинский городской суд для рассмотрения существу.
 
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