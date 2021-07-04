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5 августа, 18:51
НовостиСпорт

Бату Хасиков встретился со старшим тренером сборной России по греко-римской борьбе Басангом Боктаевым

Бату Хасиков встретился со старшим тренером сборной России по греко-римской борьбе Басангом Боктаевым

Под наставничеством Басанга Боктаева борец греко-римского стиля Сергей Емелин стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в весовой категории до 60 кг.

 Басанг Боктаев с 2011 года готовит юных спортсменов в «Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по борьбе» им. Балдашинова. Среди его воспитанников бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Мингиян Семёнов, серебряный призер Чемпионата мира-2014, Чемпион Европы-2016, Чемпион России-2018, бронзовый призер Чемпионата России-2019.

Бату Хасиков отметил: «Желаю Басангу не останавливаться на достигнутом и радовать земляков своими тренерскими победами. Уверен, его опыт и наставления взрастят не одно поколение успешных спортсменов».

Также Глава региона подчеркнул, что сборная России добивается отличных результатов на Олимпиаде в Токио. На данный момент российские спортсмены пятые в медальном зачете. «Осталось совсем немного до конца Олимпиады. Мы в вас верим!», – дополнил Бату Хасиков

 

 

 

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