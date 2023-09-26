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27 сентября, 12:38
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Прокуратура Юстинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью человека

Прокуратура Юстинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью человека

Судом установлено, что 04.05.2023 примерно в 19 часов 00 минут в ходе возникшей ссоры, испытывая личную неприязнь, на берегу реки Волга кухонным ножом подсудимый нанес потерпевшему один удар в область брюшной полости, в результате чего причинил проникающее ранение внутренних органов, которое по признаку опасности расценивается как тяжкий вред, причиненный здоровью человека, создающий непосредственную угрозу для жизни человека.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал, выдвинув версию о действиях в связи с необходимой обороной.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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