27 сентября, 11:13
В Яшкульском районе пройдут межрегиональные командно-штабные учения, организованные Управлением ветеринарии Калмыкии
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Главная цель мероприятия - совершенствование теоретических знаний и практических навыков при локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней животных.
В частности, условного очага ящура на территории одной из животноводческих стоянок Яшкульского РМО. В учениях в качестве экспертов принимают участие специалисты из соседних регионов.