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27 сентября, 11:13
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В Яшкульском районе пройдут межрегиональные командно-штабные учения, организованные Управлением ветеринарии Калмыкии

В Яшкульском районе пройдут межрегиональные командно-штабные учения, организованные Управлением ветеринарии Калмыкии

Главная цель мероприятия - совершенствование теоретических знаний и практических навыков при локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней животных.

В частности, условного очага ящура на территории одной из животноводческих стоянок Яшкульского РМО. В учениях в качестве экспертов принимают участие специалисты из соседних регионов.

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