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27 сентября, 12:40
Новости

В эту субботу поселок Улан-Хол отметит свой вековой юбилей

В эту субботу поселок Улан-Хол отметит свой вековой юбилей

Поселок был основан в 1923 году. В следующем он стал центром Эркетеневского улуса Калмыцкой автономной области.Псоле депортации народов поселок, как и другие населенные пункты Улан-Хольского улуса был передан в состав Астраханской области. Впоследствии он был заброшен.

И лишь в 56 году, когда калмыков реабилитировали, Улан-Хол был восстановлен на новом месте — у станции Улан-Хол железной дороги Кизляр—Астрахань.

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