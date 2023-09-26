В эту субботу поселок Улан-Хол отметит свой вековой юбилей

Поселок был основан в 1923 году. В следующем он стал центром Эркетеневского улуса Калмыцкой автономной области.Псоле депортации народов поселок, как и другие населенные пункты Улан-Хольского улуса был передан в состав Астраханской области. Впоследствии он был заброшен.

И лишь в 56 году, когда калмыков реабилитировали, Улан-Хол был восстановлен на новом месте — у станции Улан-Хол железной дороги Кизляр—Астрахань.