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27 июля, 17:20
НовостиОбщество

Прокуратура Яшкульского района вступилась за права ветерана Великой Отечественной войны

Прокуратура Яшкульского района вступилась за права ветерана Великой Отечественной войны

Мужчина обратился в районную прокуратуру в связи с бездействием судебных приставов. 

Установлено, что ветеран не может получить взысканные средства в размере 128 тысяч рублей с должника. Последний является виновником ДТП, в ходе которого нанес заявителю материальный ущерб. 

Сотрудники Яшкульского отдела УФССП по РК в свою очередь, располагая сведениями о местонахождении виновника и его имущества, ничего не предприняли. 

Прокуратура района внесла представление в адрес руководителя Управления ФССП по Калмыкии об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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