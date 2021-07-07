Прокуратура Яшкульского района вступилась за права ветерана Великой Отечественной войны

Мужчина обратился в районную прокуратуру в связи с бездействием судебных приставов.

Установлено, что ветеран не может получить взысканные средства в размере 128 тысяч рублей с должника. Последний является виновником ДТП, в ходе которого нанес заявителю материальный ущерб.

Сотрудники Яшкульского отдела УФССП по РК в свою очередь, располагая сведениями о местонахождении виновника и его имущества, ничего не предприняли.

Прокуратура района внесла представление в адрес руководителя Управления ФССП по Калмыкии об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.