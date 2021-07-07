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27 июля, 16:56
НовостиОбщество

Неизвестные застройщики могут незаконно привлечь средства граждан

Неизвестные застройщики могут незаконно привлечь средства граждан

По адресу улица Хомутникова 110 неизвестными лицами ведётся строительство блокированных жилых домов. 

На данный момент прокуратурой Элисты ведется проверка. Уже установлено, что городской администрацией по договору от 1 ноября 2017 года передан земельный участок строительной компании "Кристалл-Строй" под застройку. Но в связи с тем, что в Единой информационной системе отсутствует какая-либо информация о застройщике, в последствии им могут быть незаконно привлечены денежные средства жителей республики. 

Тем гражданам, на привлеченные средства которых уже идет строительство, необходимо обратиться в прокуратуру города Элисты для защиты своих прав.

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