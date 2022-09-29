6 декабря, 09:23
Прокуратура Яшалтинского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства
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Так, четырьмя организациями района не исполняются обязанности по внедрению в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации, а также мер по предотвращению и урегулирования конфликтов интересов работников. Более того, установлено, в них не назначено должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
Так, четырьмя организациями района не исполняются обязанности по внедрению в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации, а также мер по предотвращению и урегулирования конфликтов интересов работников. Более того, установлено, в них не назначено должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес этих организаций внесены представления, которые находятся на рассмотрении.