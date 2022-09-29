Прокуратура Целинного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего врио начальника отдела культуры администрации Целинного РМО РК

Ведомством установлено, что в период с мая по август 2022 года, достоверно зная, что сторож, осуществляющий охрану детской школы искусств с. Троицкое, отсутствует на рабочем месте, трудовые функции не выполняет, женщина внесла в табеля учета рабочего времени сторожа заведомо ложные сведения об исполнении им трудовых обязанностей, заверив их своей подписью. В связи с чем сторож необоснованно получил заработную плату на общую сумму 46 тыс. рублей за счет бюджета района.



По данным прокуратуры, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.