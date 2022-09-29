Многодетная семья получила соцвыплаты после вмешательства прокуратуры

В сентябре текущего года Лаганский отдел социальной защиты населения отказал женщине в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в связи с отсутствием дохода у ее супруга. Вместе с тем чиновники не приняли во внимание, что супруги воспитывают троих несовершеннолетних детей и имеют статус многодетной семьи.



После после содействия прокуратуры Лаганского района причитающаяся денежная выплата была назначена женщине с момента первичного обращения, сообщили в пресс-службе ведомства.