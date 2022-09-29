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6 декабря, 09:00
Новости

Многодетная семья получила соцвыплаты после вмешательства прокуратуры

Многодетная семья получила соцвыплаты после вмешательства прокуратуры

В сентябре текущего года Лаганский отдел социальной защиты населения отказал женщине в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в связи с отсутствием дохода у ее супруга. Вместе с тем чиновники не приняли во внимание, что супруги воспитывают троих несовершеннолетних детей и имеют статус многодетной семьи.

После после содействия прокуратуры Лаганского района причитающаяся денежная выплата была назначена женщине с момента первичного обращения, сообщили в пресс-службе ведомства.

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