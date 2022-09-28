Калмгосуниверситет имени Городовикова открывает свои двери для учеников Элисты

Сегодня выпускники столичных школ Калмыкии смогут познакомиться с внутренней жизнью вуза, понять, как проходит процесс поступления и решить для себя, кем они хотят стать.



На мероприятии будут присутствовать руководство Калмгу, специалисты приемной комиссии и представители факультетов, которые не только расскажут о специфике каждого из них, привилегиях в случае поступления в опорный вуз, но и ответят на интересующие вопросы.