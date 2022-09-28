29 ноября, 07:12
Калмгосуниверситет имени Городовикова открывает свои двери для учеников Элисты
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Сегодня выпускники столичных школ Калмыкии смогут познакомиться с внутренней жизнью вуза, понять, как проходит процесс поступления и решить для себя, кем они хотят стать.
Сегодня выпускники столичных школ Калмыкии смогут познакомиться с внутренней жизнью вуза, понять, как проходит процесс поступления и решить для себя, кем они хотят стать.
На мероприятии будут присутствовать руководство Калмгу, специалисты приемной комиссии и представители факультетов, которые не только расскажут о специфике каждого из них, привилегиях в случае поступления в опорный вуз, но и ответят на интересующие вопросы.