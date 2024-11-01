Лари Мантышев – бронзовый призер Первенства России по самбо

Лари Мантышев из республиканской школы олимпийского резерва по борьбе завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг. Тренер-преподаватель юного самбиста Санжи Манжеев.

Сегодня в городе Кстово Нижегородской области завершаются финальные матчи Первенства России по самбо U-14, в котором участвуют более 700 спортсменов со всей страны. Они сражаются за звание лучших.

Как отмечают комментаторы, на самом деле, здесь, в Кстово, собрались лучшие из лучших молодых самбистов, нацеленные на достижение высоких результатов.

Все участники - победители на первенствах своих федеральных округов. Их большой, упорный труд дал юным спортсменам право участвовать в столь престижном соревновании России.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК