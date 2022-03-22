В Элисте, где планируется комплексная застройка микрорайона "Молодежный», работы по возведению инфраструктурных объектов будут осуществляться за счет бюджетных кредитов. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава региона Бату Хасиков. Сумма уже определена - это 545 млн рублей, которые, в частности, будут направлены на строительство дороги протяжённостью 4 км, электросетей, газо- и водоснабжения, а также на приобретения 10 автобусов для связи жителей с другими районами города. Площадь новостройки порядка 39 гектаров с ориентировочным проживанием более 3000 человек.

И вот только, что наша съемочная группа вернулась с места будущего микрорайона Молодежный. И как сообщает корреспондент Ольга Эняева, элистинцы не скрывают эмоций, следят за новостями, и ждут начала масштабного строительства. По данным профильного ведомства, старт будет дан в ближайшие месяцы, а точнее в июле. Смотрим репортаж.