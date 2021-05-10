Калмыцкий спортсмен – лауреат премии Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»

Из более, чем тысячи трёхсот представителей 83 регионов страны и шести других стран, победителями признаны только 151 человек и 15 молодёжных общественных объединений. В числе лучших – Очир Босхомджиев, мастер спорта России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Теперь имя паралимпийца Калмыкии навсегда будет внесено в почётную книгу «Горячее сердце – 2021».(