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7 июня, 18:14
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Калмыцкий спортсмен – лауреат премии Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»

Калмыцкий спортсмен – лауреат премии Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»

Из более, чем тысячи трёхсот представителей 83 регионов страны и шести других стран, победителями признаны только 151 человек и 15 молодёжных общественных объединений. В числе лучших – Очир Босхомджиев, мастер спорта России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Теперь имя паралимпийца Калмыкии навсегда будет внесено в почётную книгу «Горячее сердце – 2021».(

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