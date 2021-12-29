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6 января, 13:53
Новости

Прокуратурой Элисты проводится проверка по вопросу многократных внеплановых отключений электроэнергии в городе

Прокуратурой Элисты проводится проверка по вопросу многократных внеплановых отключений электроэнергии в городе

Данные меры приняты по поручению прокурора республики и по обращению Председателя Элистинского городского Собрания.

Как сообщается на официальном сайте регионального ведомства, сотрудники проверяют соблюдение требований федерального законодательства при предоставлении коммунальной услуги населению, причины частых аварийных отключений электричества в столице, в том числе таких как износ, ветхость электросетевого оборудования и дефицит трансформаторной мощности.

В рамках данной проверки прокуратура города проверит размер платы при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению ненадлежащего качества и с перерывами, превышающую установленную продолжительность, которая подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования.

 

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