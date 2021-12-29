Жителям Калмыкии станут доступны новые виды высокотехнологичной медицинской помощи

Правительством страны утверждена программа госгарантий оказания помощи по Обязательному медицинскому страхованию до 2024 года.

Обновления учитывают особенности работы системы здравоохранения в период пандемии, чтобы даже при повышенной нагрузке на медучреждения пациенты были обеспечены необходимым лечением.

Так, предусмотрено финансирование затрат на проведение углубленной диспансеризации. Составлен перечень высокотехнологичной медпомощи и дорогостоящих методов лечения, в том числе в сердечно-сосудистой хирургии. Добавлены новые виды высокотехнологичной медпомощи для лечения пациентов с инсультом.