6 января, 09:34
 9 °C
84,07
74,29
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 января, 12:01
НовостиЗдравоохранение

Жителям Калмыкии станут доступны новые виды высокотехнологичной медицинской помощи

Жителям Калмыкии станут доступны новые виды высокотехнологичной медицинской помощи

Правительством страны утверждена программа госгарантий оказания помощи по Обязательному медицинскому страхованию до 2024 года.

Обновления учитывают особенности работы системы здравоохранения в период пандемии, чтобы даже при повышенной нагрузке на медучреждения пациенты были обеспечены необходимым лечением. 

Так, предусмотрено финансирование затрат на проведение углубленной диспансеризации. Составлен перечень высокотехнологичной медпомощи и дорогостоящих методов лечения, в том числе в сердечно-сосудистой хирургии. Добавлены новые виды высокотехнологичной медпомощи для лечения пациентов с инсультом. 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия