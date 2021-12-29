Путешествия внутри страны получат поддержку правительства

Михаил Мишустин утвердил госпрограмму развития туризма до 2030 года к этому времени планируется увеличить количество путешествий внутри страны до 140 млн поездок в год, и создать менее 1,7 млн рабочих мест. Общий объем финансового обеспечения госпрограммы до 2024 года составляет 724 млрд рублей.

Основные цели - обеспечить граждан современной туристической инфраструктурой, создать комфортную и безопасную среду для путешествий по стране. Продолжит свою работу и программа туристический кешбэк. С нового года, она доступна и в Калмыкии.

Напомним, что программа была запущена Ростуризмом в 2020 году. Мера стала самой эффективной в отрасли, и по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризм. А туристический кешбэк повысил доступность путешествий по стране для семей с детьми и существенно поддержал региональные экономики.