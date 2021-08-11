Прокуратура республики выявила неэффективное использование федеральных средств минобром Калмыкии

Речь идет о сумме - свыше 25 миллионов рублей. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в прошлом году ведомство заключило 11 государственных контрактов и 20 договоров по поставке интерактивного оборудования, мебели для учебных пособий, хранения оборудования и так далее. Об этом сообщили в прокуратуре и отметили, что при поставке были выявлены нарушения.