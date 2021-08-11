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8 октября, 20:05
НовостиРелигия

В Храме Святой Софии состоялась торжественная литургия в память о Преподобном Сергии Радонежском

В Храме Святой Софии состоялась торжественная литургия в память о Преподобном Сергии Радонежском

Он является одним из самых чтимых Святых, основателем нескольких обителей, в том числе - Троице-Сергиевой Лавры. Почтить память Преподобного старца, помолиться у иконы с его изображением прихожане смогли также в храме-часовне Сергия Радонежского. Поздравили священнослужители в этот день также всех тех, кто назван в честь Святого.

В Элисте скульптура, изображающая Чудотворца Всея Руси, была открыта в 2007 году на площадке перед Казанским Кафедральным собором. А прообразом для него послужила самая древняя икона с вышитым на ней Преподобным Отцом, датируемая 1422 годом. Автор скульптуры - уроженец Калмыкии, Заслуженный художник России, скульптор, иконописец Александр Резников.

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