Прокуратура республики проводит проверку по обращениям жителей Элисты

В органы прокуратуры за последние два года поступили жалобы от горожан на невозможность использования предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного строительства по назначению, ввиду их расположения в охранной зоне электрических сетей. При проверке учитывались дата предоставления такого участка, постановки его на учет охранной зоны, а также возведен ли на участке объект недвижимости, является ли объект самовольной постройкой.

Напомним, в эфир нашей программы вышел сюжет о том, что в южном районе столицы строительство рядом с воздушной высоковольтной линией электропередач, построенной еще в 60-х годах, стала причиной судебных разбирательств. Энергетики требуют сноса, оказавшихся в охранной зоне ЛЭП домов. Сейчас энергообъект нуждается в техобслуживании. Но проведение ремонтных работ, либо устранение аварий затруднено из-за невозможности подъезда спецавтотранспорта. По словам владельцев домовладений, возведение жилья проходило на основании разрешительной документации.