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24 ноября, 16:43
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Глава Калмыкии встретился с титулованным кикбоксером, чемпионом Европы и мира Владимиром Минеевым

Глава Калмыкии встретился с титулованным кикбоксером, чемпионом Европы и мира Владимиром Минеевым

Напомним, боец смешанных единоборств прибыл в Калмыкию по его приглашению. В Элисте Владимир Минеев провел мастер класс для воспитанников республиканских спортивных клубов, а в рамках проекта «Диалог на равных» поделился своими секретами и методами мотивации со студентами КалмГУ. "Важно, чтобы именитые личности делились своим опытом с нашей молодежью", - отметил Бату Хасиков - "Рад был лично встретиться с Владимиром Минеевым, кикбоксером и бойцом смешанных единоборств, чемпионом. Благодарен Владимиру за то, что он делает это искренне и с удовольствием. Это говорит о масштабе его личности."

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