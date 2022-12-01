Региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение" охвачены все 13 районов Калмыкии

В этом году продолжается возведение Городовиковской поликлиники, строится здание поликлиники в селе Приютное. Отметим, в прошлом году открылись 10 фельдшерских пунктов и 3 врачебные амбулатории.



В этом году будут введены в эксплуатацию еще 7 таких объектов. Об этом сообщает пресс–служба профильного министерства.