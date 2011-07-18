Потенциал ветра и солнца - в помощь калмыцким предпринимателям

Альтернативный источник энергии может сэкономить затраты на производстве. Высокая цена на электричество заставила их обратиться к специалистам из Краснодара, которые уже побывали на объектах, чтобы изучить будущее местоположения солнечных панелей и сделать необходимый расчет.

А в Лагани уже оценили преимущества от выработки солнечной энергии. Там в месяц можно сэкономить 90-95 тысяч рублей. Между тем, перебои с электричеством сократились в населенных пунктах Малодербетовского и Яшкульского районов. Там, где возведены солнечные электростанции.