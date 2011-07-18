12 февраля, 16:01
 6 °C
89,61
73,94
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 февраля, 17:34
НовостиЭкономика

Потенциал ветра и солнца - в помощь калмыцким предпринимателям

Потенциал ветра и солнца - в помощь калмыцким предпринимателям

Альтернативный источник энергии может сэкономить затраты на производстве. Высокая цена на электричество заставила их обратиться к специалистам из Краснодара, которые уже побывали на объектах, чтобы изучить будущее местоположения солнечных панелей и сделать необходимый расчет.

А в Лагани уже оценили преимущества от выработки солнечной энергии. Там в месяц можно сэкономить 90-95 тысяч рублей. Между тем, перебои с электричеством сократились в населенных пунктах Малодербетовского и Яшкульского районов. Там, где возведены солнечные электростанции.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Другие новости по теме
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
18 июля 2011, 18:20
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
В Черноземельском районе открылся Дом детского творчества
8 октября 2012, 16:07
В Черноземельском районе открылся Дом детского творчества
В Кетченеровском районе задержан мужчина за сбор дикорастущей конопли
Смотреть видео
18 июня 2015, 16:01
В Кетченеровском районе задержан мужчина за сбор дикорастущей конопли
«Россия, устремленная в будущее»
Смотреть видео
4 сентября 2017, 14:46
«Россия, устремленная в будущее»
В школах республики прошли уроки, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом
Смотреть видео
5 сентября 2017, 21:01
В школах республики прошли уроки, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом
В восточной промзоне Элисты уже неделю горит степь
Смотреть видео
11 июля 2019, 20:43
В восточной промзоне Элисты уже неделю горит степь
Рабочая поездка в Лаганское РМО руководителя республики Бату Хасикова
Смотреть видео
15 июля 2019, 16:47
Рабочая поездка в Лаганское РМО руководителя республики Бату Хасикова
13 сентября - Единый день голосования
Смотреть видео
11 сентября 2020, 20:39
13 сентября - Единый день голосования
За неделю в республике в ДТП погибло 2 человека
Смотреть видео
14 сентября 2020, 11:43
За неделю в республике в ДТП погибло 2 человека
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия