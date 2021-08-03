Городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Установлено, что «Дирекция единого заказчика» заключила контракт на приобретение труб с научно-производственным объединением. Поставщик исполнил обязательства, однако, оплату в срок не получил. Задолженность - более 5 миллионов рублей.