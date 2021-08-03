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30 сентября, 18:18
НовостиКриминал

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере закупок

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере закупок

Городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Установлено, что «Дирекция единого заказчика» заключила контракт на приобретение труб с научно-производственным объединением. Поставщик исполнил обязательства, однако, оплату в срок не получил. Задолженность - более 5 миллионов рублей.

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