Устранены ли нарушения в детском саду №17? Проверила Прокуратура Элисты

Дошкольное учреждение было закрыто на 90 дней по решению Элистинского городского суда 8 июля. Готов ли детсад возобновить деятельность после ремонта? Подробности в нашем сюжете.

Заведующая детским садом Елена Ангучинова отчитывается, что ремонт произведен в 9 группах, также в медицинском, методическом кабинетах, обновлены физкультурный зал, пищеблок и малые формы на площадках. На семи верандах заменили настил. Эти работы были выполнены по итогам проверки Роспотребнадзора в мае-июне этого года. А по решению Элистинского городского суда дошкольное учреждение было закрыто 8 июля. По словам помощника прокурора Элисты Анастасии Басанговой, выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований устранены частично.

Первого октября детсад откроется. Но больше всего родители рады тому, что в помещениях здания стало уютно. Ирина Олейникова говорит, что ее дочь, как и другие дети, посещали соседнее дошкольное учреждение, терпеливо дожидаясь завершения ремонта.

Ждут возвращения в родные стены и воспитанники детского сада №31. Здание закрыто из-за замены кровли. На это потребуется более 10 миллионов рублей. Администрация изыскивает средства для решения этой проблемы, а также на обновление крыши еще 23 дошкольных учреждений.

Между тем, представители контролирующих органов еще провели проверку и по следам публикации в соцсетях о поборах в детском саду № 17. Факты не подтвердились, сообщила помощник прокурора Элисты Анастасия Басангова.