Глава Калмыкии встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали

Напомним, высокий гость в составе иранской делегации прибыл в республику с рабочим визитом.

Бату Хасиков поделился: «У нашего сотрудничества большие перспективы. Нужно последовательно и взаимовыгодно их реализовывать».

Особое внимание на встрече уделили транспортно-логистическим проектам. Глава региона поделился, что грузоперевозки через Каспий значительно увеличиваются, при этом на 695 километров российского побережья Каспийского моря приходится 3 порта, в то же время, на 724 км иранского – 13.

«Убеждён, что развитие портовой инфраструктуры на Юге России станет мощным драйвером для экономики регионов нашей страны и соседних государств», – подчеркнул Глава региона.

Он отметил, что в рамках встречи также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, развитие импорта и экспорта, в том числе в сфере сельского хозяйства.

Глава Калмыкии поблагодарил Посла Ирана за детальную погружённость в вопросы инвестиционного потенциала Калмыкии и отметил, что их обсуждение будет продолжено на экономическом форуме «Элиста-2021».