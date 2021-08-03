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30 сентября, 18:45
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Глава Калмыкии встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали

Глава Калмыкии встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали

Напомним, высокий гость в составе иранской делегации прибыл в республику с рабочим визитом. 

Бату Хасиков поделился: «У нашего сотрудничества большие перспективы. Нужно последовательно и взаимовыгодно их реализовывать». 

Особое внимание на встрече уделили транспортно-логистическим проектам. Глава региона поделился, что грузоперевозки через Каспий значительно увеличиваются, при этом на 695 километров российского побережья Каспийского моря приходится 3 порта, в то же время, на 724 км иранского – 13. 

«Убеждён, что развитие портовой инфраструктуры на Юге России станет мощным драйвером для экономики регионов нашей страны и соседних государств», – подчеркнул Глава региона. 

Он отметил, что в рамках встречи также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, развитие импорта и экспорта, в том числе в сфере сельского хозяйства. 

Глава Калмыкии поблагодарил Посла Ирана за детальную погружённость в вопросы инвестиционного потенциала Калмыкии и отметил, что их обсуждение будет продолжено на экономическом форуме «Элиста-2021».

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