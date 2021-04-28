Прокуратура приводит проверку публикации в сети интернет о вырубке деревьев в центре столицы

Напомним, на территории, прилегающей к проектному институту, были спилены зеленые насаждения. По этому факту организована служебная проверка в отношении ответственных должностных лиц, сообщили сегодня в ведомстве.

Специальное разрешение на спил деревьев в черте города необходимо получить в столичной администрации. Это касается также и кустарников. В случае необходимости, заявителю следует подать заявление на получение соответствующего ордера. Если документ получен, зеленое имущество должно быть возмещено на других территориях.