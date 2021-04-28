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28 мая, 15:57
Новости

Прокуратура приводит проверку публикации в сети интернет о вырубке деревьев в центре столицы

Прокуратура приводит проверку публикации в сети интернет о вырубке деревьев в центре столицы

 Напомним,  на территории, прилегающей к проектному институту, были спилены зеленые насаждения. По этому факту организована служебная проверка в отношении ответственных должностных лиц, сообщили сегодня в ведомстве.

Специальное разрешение на спил деревьев в черте города необходимо получить в столичной администрации. Это касается также и кустарников. В случае необходимости, заявителю следует подать заявление на получение соответствующего ордера. Если документ получен, зеленое имущество должно быть возмещено на других территориях.

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