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28 мая, 15:14
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Получить образование по творческим специальностям - можно бесплатно

Получить образование по творческим специальностям - можно бесплатно

Освоить профессию режиссера театра и кино, телевидения, дирижера, композитора, литературного работника, переводчика художественной литературы теперь можно бесплатно. Речь идет о втором высшем образовании.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дает возможность получить образование по творческим специальностям за счет госбюджета. Документ разработан по поручению Президента по итогам его встречи с выпускниками и студентами ВГИКа. Именно в этих специальностях сегодня нуждается отрасль культуры. А для того, чтобы стать студентом, главное условие при поступлении - наличие творческих способностей. Оно будет определяться по результатам вступительных испытаний.

 

 

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