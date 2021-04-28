Получить образование по творческим специальностям - можно бесплатно

Освоить профессию режиссера театра и кино, телевидения, дирижера, композитора, литературного работника, переводчика художественной литературы теперь можно бесплатно. Речь идет о втором высшем образовании.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дает возможность получить образование по творческим специальностям за счет госбюджета. Документ разработан по поручению Президента по итогам его встречи с выпускниками и студентами ВГИКа. Именно в этих специальностях сегодня нуждается отрасль культуры. А для того, чтобы стать студентом, главное условие при поступлении - наличие творческих способностей. Оно будет определяться по результатам вступительных испытаний.