Прокуратура на защите прав детей

Прокуратура Юстинского района провела проверку исполнения законодательства об образовании.

Установлено, что «Детская школа искусств» Цаган Амана, в нарушение требований законодательства об образовании, недостаточно обеспечена музыкальными инструментами, что не соответствует потребностям детей в интеллектуальном, духовно-нравственном развитии.

В связи с этим, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обеспечении детской школы искусств необходимыми музыкальными инструментами.

Решением Юстинского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены, на администрацию районного муниципального образования возложены обязанности по обеспечению детской школы искусств музыкальными инструментами.

Детская школа нуждается в ученических и концертных калмыцких домбрах, саратовской гармони, цифровых пианино и других музыкальных инструментах.