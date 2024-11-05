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7 ноября, 13:24
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Сегодня жители Калмыкии смогут услышать популярные песни Александры Пахмутовой

Сегодня жители Калмыкии смогут услышать популярные песни Александры Пахмутовой

В Калмыцкой филармонии состоится концерт «Покуда слышен голос мой», посвященный 95-летию Александры Пахмутовой. Прозвучат популярные и любимые песни композитора. Это - «Старый клен», «Надежда», «Нежность», и многие другие. В концерте участвуют заслуженные артисты Калмыкии. Государственный симфонический оркестр республики, государственный хор им. А. Цебекова, творческий коллектив «Алтн булг».

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