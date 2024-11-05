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7 ноября, 13:27
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Пилотный проект КГУ в действии

Пилотный проект КГУ в действии

В Калмыцком государственном университете продолжается реализация пилотного проекта по программам профессиональной переподготовки.

В рамках договора с министерством образования и науки РК обучение проходят более 70 педагогов средних общеобразовательных школ Элисты и районов республики.

Для реализации проекта разработаны уникальные программы с присвоением 2-х и 3-х квалификаций. Сейчас педагоги на очной сессии. Они овладевают практическими знаниями по методике преподавания физики и математики, информатики, биологии и химии, начального, инклюзивного и дополнительного образования.

Методики преподавателей КГУ направлены на внедрение элементов проектного обучения и на подготовку учебных материалов для использования в образовательном процессе, что особенно актуально для современного обучения.

Фото: КалмГУ

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