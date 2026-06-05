Прокуратура Малодербетовского района проверила площадку для ТКО

Прокурор Малодербетовского района Очир Очиров совместно с представителями местного самоуправления провёл выездную проверку площадки временного накопления твёрдых коммунальных отходов. Ранее, в марте 2026 года, ведомство выявляло здесь нарушения земельного, экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. Директору ООО «СпецАТХ» вносилось представление, возбуждались дела об административных правонарушениях. После вмешательства надзорного органа приняты меры к устранению нарушений. Ситуация остаётся на контроле прокуратуры.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия