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8 июня, 11:17
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В Элисте задержан подозреваемый по факту списаний с потерянной банковской карты

В Элисте задержан подозреваемый по факту списаний с потерянной банковской карты

Жительница Элисты потеряла карту и обнаружила пропажу на следующий день, когда начали поступать уведомления о списаниях из различных магазинов. Потерпевшая обратилась в полицию и указала возможные места утери. Сотрудники Отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Калмыкия оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний местный житель. Задержанный сознался, что нашёл карту в парке и с помощью бесконтактной оплаты совершил покупки на 9 тысяч рублей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкии

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