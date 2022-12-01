21 февраля на территории Культурного комплекса "Пагода Семи дней" состоится мероприятие "Заходите в наш дом"

Оно приурочено к предстоящим праздникам Цаган Сару и Масленице. Горожан и гостей столицы ждет красочное представление, которое завершится ритуальным зажжение огня. Затем состоится праздничный концерт творческих коллективов города.



Об этом сообщает пресс–служба столичной Администрации. Желающие смогут испытать себя в стрельбе из лука, поднятии гири, и других спортивных состязаниях.

Здесь же будут подведены итоги конкурса на самый красочно оформленный и оригинальный стол.