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17 февраля, 10:03
Новости

21 февраля на территории Культурного комплекса "Пагода Семи дней" состоится мероприятие "Заходите в наш дом"

21 февраля на территории Культурного комплекса "Пагода Семи дней" состоится мероприятие "Заходите в наш дом"

Оно приурочено к предстоящим праздникам Цаган Сару и Масленице. Горожан и гостей столицы ждет красочное представление, которое завершится ритуальным зажжение огня. Затем состоится праздничный концерт творческих коллективов города.

Об этом сообщает пресс–служба столичной Администрации. Желающие смогут испытать себя в стрельбе из лука, поднятии гири, и других спортивных состязаниях.
Здесь же будут подведены итоги конкурса на самый красочно оформленный и оригинальный стол.

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