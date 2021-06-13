Прокуратура Лаганского района выявила нарушения требований об антитеррористической защищенности в учреждениях образования

По результатам проведенной проверки установлено, что в школах района соответствующие мероприятия по противодействию терроризму в необходимом объёме не осуществлялись. Охраняли их не специализированные организации, а вахтеры.

Также образовательные учреждения не оборудованы системой экстренного оповещения работников и обучающихся о чрезвычайных ситуациях, не оснащены стационарными или ручными металлоискателями и системой наружного освещения.