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7 июля, 18:30
НовостиКриминал

Прокуратура Лаганского района выявила нарушения требований об антитеррористической защищенности в учреждениях образования

Прокуратура Лаганского района выявила нарушения требований об антитеррористической защищенности в учреждениях образования

По результатам проведенной проверки  установлено, что в школах района соответствующие мероприятия по противодействию терроризму в необходимом объёме не осуществлялись. Охраняли их не специализированные организации, а вахтеры.

Также образовательные учреждения не оборудованы системой экстренного оповещения работников и обучающихся о чрезвычайных ситуациях, не оснащены стационарными или ручными металлоискателями и системой наружного освещения.

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