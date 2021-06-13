Отхон – младший ребенок в семье

В прошлом году в заповеднике «Черные земли» были сооружены искусственные гнездовые платформы для хищных птиц. Недавно специалистам удалось обнаружить на одной из них малыша из семейства ястребиных. Двое его старших братьев уже упорхнули из отчего дома. Настало и его время отправиться навстречу новой, полной открытий и опасностей жизни.

Сотрудники заповедника, которые и разместили эти кадры на своем аккаунте, назвали пернатого Отхон, что по-калмыцки означает самый младший ребенок в семье. Из трех молодых канюков-курганников он меньше всех.