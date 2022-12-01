22 мая, 14:19
Прокуратура Лаганского района подержала государственное обвинение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю
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Судом установлено, что обвиняемый 05.02.2023 в кухонной комнате домовладения по ул. Колхозная с. Красинское Лаганского района на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес своему знакомому один удар в область правого глаза, в результате чего причинил тяжкий вред здоровью последнего.
Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал частично. Суд с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.