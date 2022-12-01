  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 мая, 14:19
Новости

Прокуратура Лаганского района подержала государственное обвинение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю

Прокуратура Лаганского района подержала государственное обвинение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю

Судом установлено, что обвиняемый 05.02.2023 в кухонной комнате домовладения по ул. Колхозная с. Красинское Лаганского района на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес своему знакомому один удар в область правого глаза, в результате чего причинил тяжкий вред здоровью последнего.

Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал частично. Суд с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия