Прокуратура Кетченеровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу об угоне автомобиля. Судом 57-летний местный житель признан виновным (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

В июне этого года подсудимый в Кетченерах решил угнать припаркованный у дома автомобиль марки «ВАЗ-21103». Реализуя задуманное, он сел в салон автомашины и при помощи ключа зажигания запустил двигатель, после чего выехал на соседнюю улицу поселка.

Приговором Сарпинского районного суда угонщику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 8 месяцев и с требованием не покидать место жительства в период с 22 до 06 часов, не менять место жительства и не выезжать за пределы района без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.