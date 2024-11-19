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21 ноября, 07:55
НовостиСобытиеКриминал

Прокуратура Кетченеровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу об угоне автомобиля. Судом 57-летний местный житель признан виновным (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Прокуратура Кетченеровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу об угоне автомобиля. Судом 57-летний местный житель признан виновным (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

В июне этого года подсудимый в Кетченерах решил угнать припаркованный у дома автомобиль марки «ВАЗ-21103». Реализуя задуманное, он сел в салон автомашины и при помощи ключа зажигания запустил двигатель, после чего выехал на соседнюю улицу поселка.

Приговором Сарпинского районного суда угонщику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 8 месяцев и с требованием не покидать место жительства в период с 22 до 06 часов, не менять место жительства и не выезжать за пределы района без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

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