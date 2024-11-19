Девушки — в бальных платьях, а юноши — в смокингах.

Бал активистов КалмГУ собрал отличников учебы, и тех, кто принимает активное участие в общественной жизни вуза. А таковых в калмыцком госуниверситете более 500 студентов. Многие из них - призеры различных конкурсов и фестивалей. Здесь лучшие представители общественных объединений продемонстрировали свои хореографические способности. Главное - они сумели передать темперамент и энергетику, присущие зажигательным танцам.

Видео и фото: КалмГУ