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21 ноября, 07:05
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Девушки — в бальных платьях, а юноши — в смокингах.

Девушки — в бальных платьях, а юноши — в смокингах.

Бал активистов КалмГУ собрал отличников учебы, и тех, кто принимает активное участие в общественной жизни вуза. А таковых в калмыцком госуниверситете более 500 студентов. Многие из них - призеры различных конкурсов и фестивалей. Здесь лучшие представители общественных объединений продемонстрировали свои хореографические способности. Главное - они сумели передать темперамент и энергетику, присущие зажигательным танцам.

Видео и фото: КалмГУ

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