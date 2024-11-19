85 лет исполняется в этом году Калмыцкому региональному институту повышения квалификации работников образования.

Первым директором института был Зула Кендышев. Штат сотрудников состоял из пяти человек, которые и в военные годы работали над повышением квалификации педагогов.

После возращения из ссылки в 1957 году в Элисте вновь создан институт усовершенствования учителей. В нем работали преподавателями Пюрвя Эрдниев, Иван Илишкин, Урубжур Эрдниев, Дорджи Павлов, ставшие впоследствии известными педагогами – учеными.

Больше четверти века возглавляет РИПКРО Лилия Мунчинова, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ.

Преподаватели Калмыцкого РИПКРО вносят значимый вклад в исследование вопросов формирования профессиональной компетентности педагогов. Институт активно включился в процессы модернизации образования, в которых учитель выступает ключевой фигурой.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия