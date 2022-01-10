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3 февраля, 18:29
НовостиКриминал

Прокуратура Калмыкии внесла представление Министерству по земельным и имущественным отношениям

Прокуратура Калмыкии внесла представление Министерству по земельным и имущественным отношениям

Причина  - недостаточные меры по бесплатному предоставлению земельных участков льготной категории граждан.

Установлено, что с 2011 по 2018 годы в рамках права на однократное бесплатное приобретение земельного надела для жилищного строительства, предоставлено 4 179 земельных участков, 3 599 из которых  - многодетным семьям.

При этом, по состоянию на начало этого года, в очереди на землю – 1 272 семьи. Один из участков, изысканных профильным ведомством в 2018 году, до настоящего времени не разделен, не предоставлен гражданам. В ближайшее время планируется представление земельных участков 267 семьям и гражданам указанной категории, что составляет лишь пятую часть от общего количества претендентов.

 

 

 

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