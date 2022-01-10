Осуждены двое участников террористического сообщества, действовавшего на территории исправительной колонии в Республике Калмыкия

Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу, признаны судом достаточными для вынесения приговоров в отношении Рената Жигунова и Анзора Толова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, также в участии в террористическом сообществе и подстрекательстве к участию в нем других.

Следствием и судом установлено, что в середине 2013 года Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество. После освобождения в 2015 году из колонии, находясь на территории Республики Дагестан, Гасанов объявил себя амиром, то есть руководителем незаконного вооружённого формирования, действовавшего на территории региона. Впоследствии, 31 марта 2015 года, при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в городе Хасавюрте он был ликвидирован.

Поддерживая цели и задачи террористического сообщества, в его состав в период с середины 2013 года по декабрь 2019 года на территории исправительной колонии вошло более 100 осужденных лиц, в том числе Жигунов и Толов.

В период отбывания наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия они занимались распространением среди осужденных идеологии радикального ислама, публичным оправданием терроризма и деятельности террористического сообщества, распространяли материалы экстремистского и террористического характера, в том числе запрещённую экстремистскую литературу и аудиовидеоматериалы, содержащие призывы к противоправной деятельности, а также занимались вовлечением в террористическое сообщество новых лиц, их вербовкой с целью увеличения количества членов террористического сообщества.

Пресечь противоправную деятельность участников террористического сообщества удалось во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия, ГУПЭ МВД России и ФСИН России.

Приговором суда Толову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Жигунов осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее за участие в террористическом сообществе на территории ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Южным окружным военным судом к длительным срокам наказания осуждены 7 лиц, а в отношении 15 лиц в настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

Расследование в отношении других участников преступления продолжается.